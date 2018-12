Inserita in Economia il 07/12/2018 da Direttore Sicilia. Gucciardi: rammaricato per tagli a disabili e per utilizzo risparmi per farmaci innovativi come bancomat in variazioni di bilancio “Sono rammaricato per l’introduzione di un metodo, quello del rastrellamento di risorse anche in un settore fondamentale per i cittadini qual è quello sanitario e per giunta sui farmaci innovativi come gli antitumorali e i farmaci per il contrasto all’epatite C. Sottrarre risorse fondamentali del fondo sanitario e per la disabilità per bilanciare i conti di una manovra di variazione ‘brutta’ ed iniqua, da pollice verso, non può essere ammissibile per un Parlamento che si vanta di voler rappresentare gli interessi di tutti i siciliani”. Lo ha detto durante il dibattito d’Aula sulla manovra di variazione di Bilancio, il parlamentare regionale PD Baldo Gucciardi, vice presidente della commissione bilancio. “Non è accettabile che il Governo regionale proponga di tagliare i fondi a disposizione dei progetti di vita individuale, somme indispensabili – continua Gucciardi. Ci opporremmo fermamente - conclude - ai tagli indiscriminati che vengono incredibilmente proposti all’ARS”.

