Inserita in Sport il 06/12/2018 da Direttore Marsala Calcio: Ceduto Gallo (2001), L. Galfano (2003) a gennaio in prova al Parma La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica che è stato ceduto lŽattaccante classe 2001 Salvatore Gallo al Monreale Calcio (Promozione Sicilia Girone A), con trasferimento a titolo definitivo. Al giovane atleta vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in Maglia Azzurra. La Società inoltre è lieta di comunicare che il Parma Calcio 1913 (Serie A) attenzionerà in vista di un eventuale tesseramento lŽattaccante Lorenzo Galfano, calciatore di classe 2003. Il giovane Azzurro, infatti, è stato convocato per uno stage tecnico sportivo a Collecchio (PR) in data 15 e 16 gennaio 2019. Al giovane Galfano i migliori auguri di arrivare nella migliore condizione possibile a questo importante banco di prova, con la speranza che sia il primo di una lunga serie per il Nostro Settore Giovanile.

Marsala, 06/12/2018