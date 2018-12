Inserita in Economia il 05/12/2018 da Direttore Sicilia. Sammartino: in variazioni di bilancio la scure del governo su norme di sostegno “Gli indici di povertà assoluta e relativa in Sicilia hanno raggiunto percentuali preoccupanti e il conseguente sovraindebitamento delle famiglie siciliane è nettamente cresciuto negli ultimi anni, ma il presidente Musumeci sembra voler cancellare un dato così grave così come una misura importante per fronteggiare le situazioni di disagio qual è il Rei”. Lo dice il presidente della Commissione Cultura Formazione e Lavoro Luca Samamrtino a margine della conferenza stampa del PD sulla manovra di variazione di bilancio in esame all’Ars. “ La scura del governo regionale si è abbattuta in maniera gravissima sulle norme di sostegno ai siciliani più deboli, da quelli in povertà assoluta alle donne vittima di violenza, solo per fare alcuni esempi – aggiunge il parlamentare PD . Un operazione non casuale se si pensa che il fondo di 200 mila euro destinato ai trasferimenti ai Comuni per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza non è mai stato attivato mancando persino la delibera di giunta , è viene ora decurtato togliendo ogni possibilità di intervento in un settore estremamente delicato e per il quale la regione non si è mai attivato centri antiviolenza e case di accoglienza. Non è accettabile – conclude Sammartino – che il governo regionale decida pretestuosamente di non applicare norme approvate dal Parlamento regionale per procedere poi al decurtamento o alla cancellazione dei capitoli rimasti inattivi”.

