Inserita in Economia il 05/12/2018 da Direttore IL MARINA SANTA MARIA MAGGIORE DI MILAZZO APPRODA IN ASSONAT Il Marina Santa Maria Maggiore, situato sulla riviera di levante del Golfo di Milazzo, costituisce uno dei principali punti di approdo per il diportismo nell´area messinese.

Grazie alla baricentrica posizione privilegiata nella Sicilia Settentrionale, il Marina rappresenta anche un punto di riferimento importante per visitare le vicine Isole Eolie.

La struttura accogliente, attrezzata e ben servita da attività commerciali, che dispone di 250 posti barca per le diverse tipologie di imbarcazioni, da dove si può accedere direttamente al lungomare di Milazzo, città che dal 2016 è membro onorario de I Borghi più belli d´Italia.

"Il Marina è un altro fiore all’occhiello del Tirreno incastonato nella bellezza e nel fascino del paesaggio siciliano ricco di storia - dichiara Luciano Serra Presidente Assonat - libro aperto delle numerose culture che si sono alternate in Sicilia nel corso dei secoli. Dalla storia - conclude Serra - passando ai meravigliosi paesaggi naturali come la Baia del Tono e la Piscina di Venere, ai sapori inimitabili dei prodotti locali, esprimiamo l´unicità presente in ogni angolo del nostro Paese".