Inserita in Cronaca il 05/12/2018 da Direttore Ruspe a Triscina. “Finalmente anche in quel territorio si cominciano a intravedere segni di legalità”. Dichiarazione di Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia.

"Finalmente anche a Triscina sono entrate in scena le ruspe per abbattere gli abusi edilizi. Per troppi anni quella è stata una zona franca, adesso un segno di legalità. Siamo solo all´inizio, quelle da abbattere sono 85 case, ma il primo colpo di piccone è servito a dimostrare l´intenzione dello Stato di far valere leggi e regole contro l´abusivismo edilizio anche in quel territorio. Adesso si vada avanti con le altre”.

5 dicembre 2018