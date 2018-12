Inserita in Sport il 05/12/2018 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - International Italia Open "INTERNATIONAL ITALIA OPEN 2018" ARTI MARZIALI & KICK BOXING



LŽIstituto Pitré di Castellammare del Golfo, in Sicilia, ha ospitato la 14^ edizione degli "International Italia Open" di Arti Marziali e Kick Boxing.

LŽevento è stato organizzato dallŽASD Cosmos Gym, in cooperazione con ASI, Martial Kombat Sport Italia e World Combat Arena.

I diritti internazionali sono stati concessi dalla World Martial Kombat Federation.

Alle ore 11:00, la Fanfara dei Bersaglieri di Trapani ha fatto il suo trionfale ingresso allŽinterno dellŽimpianto sportivo con, a seguire, la sfilata delle bandiere e dello staff arbitrale. LŽinno di Mameli, eseguito dal vivo dai Bersaglieri, è stato un momento di vera emozione per tutti. Il saluto della Città di Castellammare del Golfo è stato portato dal Sindaco Dott. Nicolò Rizzo e dal Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Mario Di Filippi. Master Dave Wong, Presidente Mondiale della WMKF ed il Dott. Battista Quinci, Vice Presidente Vicario, hanno espresso il saluto ufficiale della Federazione. LŽAvv. Eugenio Tomasino, Rappresentante WCA, ha onorato lŽevento con la sua presenza e scelto già, durante la giornata, 2 Campioni di Kick Boxing per la selezione AISUDAN. Ospite dŽOnore il Maestro Ali Nasrallah, Presidente della WMKF Kuwait. Dopo la presentazione e la premiazione di tutti i coach nazionali e degli atleti siciliani, vincitori della World Cup "Malta 2018", un riconoscimento è stato consegnato a tutti i componenti del numeroso ed eccellente staff arbitrale.

Alle ore 13:00, 300 atleti hanno dato vita a "Italia Open", nelle varie discipline della Kick Boxing e delle Arti Marziali Tradizionali. Grande livello tecnico e aria dŽamicizia, è quello che si è respirato durante tutta la giornata.

LŽorganizzazione tecnica

LŽorganizzazione tecnica e logistica del Maestro Gino Vitrano, Segretario Generale, ha avuto il plauso del numeroso pubblico presente (gradinate piene), dei maestri e degli atleti presenti allŽevento. Un ringraziamento va a: Croce Rossa Italiana – Sez. Alcamo; Protezione Civile di C/Mare del Golfo; Associazione ANOPAS di Marsala ed a tutto lo staff della Martial Kombat Sport Italia.

Un particolare "grazie" a: Energia Italia; Acqua & Sapone; Pasta Primeluci; GMC Arredamenti Commerciali; On OffTelefonia.