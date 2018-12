Inserita in Politica il 02/12/2018 da Direttore La candidata alla segreteria regionale del Pd: A Palermo presto 300 minori espulsi a causa del decreto sicurezza di Salvini «Anche in Sicilia il decreto, bugiardamente definito, “sicurezza” produrrà effetti devastanti». A dirlo è Teresa Piccione, candidata alla segreteria regionale del Pd in Sicilia del prossimo 16 dicembre.

«L’abolizione della protezione umanitaria avrà gravissime conseguenze. Solo nella città di Palermo, alla fine di quest’anno, saranno espulsi da case famiglia e centri di accoglienza 300 minori che compiranno 18 anni. Mentre frequentano le nostre scuole o si curano nei nostri ospedali. Dove andranno? Lasciarli per strada, creare ancora degli invisibili, non solo è un atto disumano ma non aiuterà certo la sicurezza delle nostre città. Noi del Partito democratico crediamo che solo promuovendo l’inclusione sociale si costruisce il benessere dei cittadini e si garantisce la loro sicurezza».