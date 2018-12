Inserita in Cronaca il 02/12/2018 da Direttore WWF Sicilia Area Mediterranea - Spiagge Plastic Free Dopo le piogge alluvionali dei primi di novembre, i volontari del WWF Sicilia Area Mediterranea, nellŽambito della Campagna nazionale "Spiagge Plastic Free" hanno avuto un bel da fare per ripulire gli arenili dalle plastiche.

Le piene di fiumi e torrenti, infatti, avevano portato in mare una incredibile quantità di detriti e rifiuti plastici che poi si sono depositati in spiaggia.

E così su tutta la costa agrigentina i cittadini di buona volontà, e tante associazioni, si sono dati da fare per trovare rimedio e restituire decoro a questi tesori della beatitudine che sono le nostre coste.

Ad Agrigento, Licata, Ribera, Menfi e Sciacca sono state migliaia le persone che hanno offerto la propria gratuita disponibilità per "fare quel che si può".

A Ribera e Sciacca il WWF ha voluto compilare le schede del Ministero dellŽAmbiente per lŽI.S.P.R.A., grazie alla collaborazione con la dr.ssa Michela DŽAlessandro, al fine di dare anche un contributo alla ricerca scientifica, che rimane perno fondamentale per lo sviluppo della conoscenza consapevole, a cui governi e cittadini dovrebbero ispirarsi.

Sono da ringraziare in particolare le associazioni Crescere Insieme e Nika, per la utile partecipazione degli associati agli eventi di Ribera, Sciacca e Menfi, e poi gli assessori del Comune di Sciacca, Carmelo Brunetto e Mario Tulone, e di Menfi, Ludovico Viviani, e la Guardia Costiera di Sciacca, per la consueta attività collaborativa che ne sottolinea la limpidezza.

CŽè consapevolezza che i cambiamenti climatici sono il vero e principale problema che la prossima generazione dovrà affrontare.

A conferma di ciò si è constatato che le scuole di ogni ordine e grado hanno posto lŽattenzione su questo argomento e sempre più frequentemente e gli esperti del WWF vengono invitati a svolgere relazioni sui disastri ambientali in atto.

E così è stato per tutti i corsi di studio delle scuole superiori di Ribera con lŽI.I.S.S. "Francesco Crispi" diretto dalla dr.ssa Antonella Triolo, e per tanti altri istituti come il Liceo Scientifico"Enrico Fermi" di Sciacca, diretto dalla dr.ssa Giuseppina Diliberto, dove ad aprire la settimana dello studente sarà proprio il tema dei cambiamenti climatici con le relazioni del geologo Emanuele Siragusa e dellŽesperto dottor Domenico Macaluso.