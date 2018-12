Inserita in Economia il 01/12/2018 da Direttore Beni confiscati. Fava: Regione si opponga a vendita "Per le cosche poter riprendere possesso dei beni confiscati, anche riacquistandoli, rappresenterebbe una vittoria e un segnale devastante. Evidentemente il Governo nazionale non si rende conto dell’impatto che le misure proposte sulla gestione e vendita dei beni confiscati possono avere. Soprattutto in Sicilia."

Lo afferma il presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava, intervenendo all´iniziativa sul diritto alla casa organizzata da Sinistra Comune allo Zen.

Per Fava "occorre che l’amministrazione regionale e il Governo Musumeci facciano sentire la propria voce aprendo anche un serrato confronto opponendosi a scelte scellerate e pericolose."

"Sicuramente - conclude Fava - la Commissione antimafia in Sicilia, anche in rete con le altre commissioni regionali di inchiesta sulla criminalità, affronterà il problema."