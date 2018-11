Inserita in Sport il 27/11/2018 da Direttore Pall. Marsala - In quel di Montecchio Maggiore per tentare di spazzare via il -mal di trasferta- Ancora uno scontro diretto. Ancora lontano dalle mura amiche. Reso estemporaneo il bel successo interno della 8^giornata contro lŽattuale seconda del girone nonchè campione in carica della Coppa Italia di categoria, la Omag San Giovanni in Marignano, la Sigel è crollata nellŽimpegno valevole per la nona e ultima di andata a Ravenna in tre set sotto i colpi delle Leonesse romagnole. Esito che, concomitante la piena vittoria di Montecchio sul Cutrofiano, ha riconsegnato lŽultimo gradino della classifica alla nostra formazione raggiunta a cinque punti proprio dal prossimo avversario: S.lle Ramonda IPAG Montecchio. Ma le azzurre, capitanate da Veronica Angeloni, ora sono intenzionate a lasciarsi alle spalle lŽultima uscita esterna e a ripartire più determinate che mai. Perchè da terra e dalle sconfitte è possibile rialzarsi e questo è stato dimostrato dalla settimana post-Cutrofiano. Così alla stessa stregua Marsala è chiamato a una reazione dŽorgoglio in Veneto, nella seconda ed ultima partita fuoricasa come da calendario e valevole per la 10.ma giornata nella "Samsung Galaxy Volley Cup A2".

Tra potenziamento del lavoro individuale e sedute tecnico-tattiche prevalentemente al pomeriggio, il programma di preparazione della truppa azzurra si sta svolgendo serenamente. In palestra si sta lavorando alacremente agli ordini del capo allenatore Leo Barbieri e del vice Fabio Aiuto, senza lasciare niente al caso. Con i dirigenti sempre presenti alle sessioni di allenamento della loro "creatura". Insomma, è presente un ambiente coeso che, adesso con lŽavvento del girone di ritorno, circumnavigherà quella boa con le restanti otto squadre del minigirone "B" che condurrà poi alla linea del traguardo, raccordo di ciò che la regular season ha espresso.

Cattiveria agonistica e sudore da riversare sul parquet del Palanon devono mancare contro un avversario che si dimostra alla portata, sconfitto nella prima fatica di stagione al varo della nuova A2. La spedizione lilybetana.