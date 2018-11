Inserita in Politica il 24/11/2018 da Direttore PRIMARIE PARTITO DEMOCRATICO SICILIA - TERESA PICCIONE La candidata alla segreteria regionale del Pd, in occasione della Giornata internazionale per l´eliminazione della violenza contro le donne: «La Regione non tocchi la preferenza di genere e faccia politiche a sostegno delle pari opportunità».





«Con questa destra al governo regionale e nazionale è tornata una visione retriva del ruolo della donna. È tempo di ritornare protagoniste». A dirlo è Teresa Piccione, candidata alla segreteria regionale del Pd in Sicilia del 16 dicembre.

«Il Governo Conte taglia i fondi per combattere contro la violenza sulle donne. La legge di bilancio che verrà prossimamente approvata prevede tagli lineari al fondo per le pari opportunità e non si ha notizia dalla Regione Siciliana delle risorse che dovevano arrivare per i centri antiviolenza La destra ha una concezione retriva della donna. Noi rivendichiamo un ruolo da protagoniste in ogni campo di lavoro e nelle istituzioni».

Parlando di legge elettorale in Sicilia, Teresa Piccione dichiara: «Contro la destra e i 5stelle noi chiediamo all’Ars di non toccare la preferenza di genere. Non accettiamo colpi di spugna e ritorni al passato».

Teresa Piccione parteciperà domenica 25 novembre alle varie manifestazioni a Palermo relative alla Giornata internazionale per l´eliminazione della violenza contro le donne.