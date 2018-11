Inserita in Politica il 21/11/2018 da Direttore Sicilia. Documenti contabili allŽArs; Lupo: è il teatro dellŽimprovvisazione "Stiamo assistendo al teatro dellŽimprovvisazione. Prima il ŽpasticcioŽ del governo alla Corte dei Conti, poi una soluzione prospettata in aula che però appare ancora incerta e confusionaria. Insomma, unŽaltra giornata trascorsa a Palazzo dei Normanni in attesa che il governo batta un colpo". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD allŽArs, in merito allŽempasse del governo regionale sui documenti contabili.

mercoledì 21 novembre 2018