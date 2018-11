Inserita in Cultura il 17/11/2018 da Direttore LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO Alunni e docenti della “L. Radice- Pappalardo” insieme per “raccontare” la loro scuola.



Un pomeriggio da ricordare quello di giovedì 15 novembre 2018 all’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice - Pappalardo”, quando, in occasione dell’“Open day”, gli alunni, i docenti e tutto il personale dei plessi delle scuole primarie “Lombardo Radice” e “G. Verga” hanno accolto i genitori e i bambini delle future classi prime.

Il fermento e l’entusiasmo vissuti dagli alunni nei giorni dei preparativi precedenti l’evento, sono stati ampiamente ricompensati dai consensi ottenuti dai “visitatori” della scuola e soprattutto dai sorrisi dei piccoli futuri alunni che sono stati protagonisti in numerose attività laboratoriali, tutte nuove per loro e… straordinariamente coinvolgenti! Diversi i “percorsi di visita” predisposti nei due plessi, ma tutti estremamente ricchi e diversificati: coreografie di benvenuto ed esibizioni musicali, esperienze di lettura e scrittura creativa, laboratori artistici, percorsi sportivi tra giochi antichi e moderni in chiave musicale… E poi ancora attività di coding on line, presentazioni digitali, costruzione di fumetti, per finire con dei percorsi di programmazione-gioco con il robot Dash che ha eseguito istruzioni, a volte un po’ bizzarre ma sicuramente divertenti, programmate dai bambini sugli iPad in dotazione alla scuola. In questa occasione, i genitori hanno avuto anche modo di conoscere e di relazionarsi con i docenti che l’anno prossimo accompagneranno i piccoli alunni di prima nel percorso verso la conquista del sapere.

Esperienza analoga è stata vissuta, nella mattinata di martedì 13 novembre, presso i due plessi di Scuola dell’Infanzia, dove genitori e futuri piccoli alunni sono stati ricevuti dalle insegnanti delle sezioni ed hanno partecipato alla ”Festa dell’Autunno”, un appuntamento che si ripete ogni anno e piace tanto a bambini e adulti.

Nel suo saluto di benvenuto durante l’“Open day” della Primaria, la Dirigente, prof. Maria Rosa Barone, ha ricordato l’importanza della scuola nella formazione delle future generazioni e l’assoluta priorità che devono avere, per la buona riuscita del Progetto Educativo, la collaborazione e l’interazione proficua tra scuola e famiglia. Ha inoltre ribadito la “Mission” che contraddistingue la scuola, cioè quella di voler essere una Istituzione che, pur nel rispetto dei valori della tradizione, sappia aprirsi all’innovazione e al mondo, accogliendone spunti di riflessione e rinnovamento.

Con un saluto caloroso ed un affettuoso “Arrivederci!”, gli alunni e i docenti della scuola hanno, al termine della manifestazione, salutato i piccoli ospiti e i loro genitori.

Apprezzamento da parte della Dirigente verso i docenti ed i collaboratori scolastici che, con il loro operato, hanno contribuito all’ottima riuscita di questo “Open day” 2018.