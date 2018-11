Inserita in Politica il 16/11/2018 da Direttore

MUOS = ON. ERASMO PALAZZOTTO (LEU) - DOPO PROMESSE ELETTORALI E RETROMARCIA TAP E TAV - M5S CHIARISCA SE A FAVORE O CONTRO - Interrogazione a Ministra Trenta

Il Movimento Cinque Stelle chiarisca una volta e per tutte se è ancora contrario al Muos oppure si assuma le responsabilità di dire chiaramente che da quando è al governo del Paese ha cambiato idea anche su questo. Dopo la retromarcia su Tap e Tav, la cosa non ci stupirebbe.





Lo afferma il deputato siciliano di Liberi e Uguali Erasmo Palazzotto, componente della Commissione Difesa a Montecitorio.





Mentre in Sicilia, il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Giampiero Trizzino continua a rivendicare anche a nome del governo nazionale l’opposizione al Muos, prosegue Palazzotto, il ministero della Difesa così come l’intero governo, non ha ancora compiuto nessun atto concreto per bloccare l’installazione militare americana. Rimane l’opposizione del ministero della Difesa al ricorso fatto al Cga da Legambiente, dal comune di Niscemi e dal movimento No Muos e non esistono dichiarazioni esplicite sull’intenzione di smantellare questa opera dannosa anche per la salute dei cittadini.





Per questo ho presentato un’interrogazione alla ministra della Difesa Trenta, perché dica chiaramente quale sia la posizione del governo rispetto alla base militare di Niscemi. Dopo le promesse fatte in campagna elettorale i cittadini siciliani hanno il diritto di sapere se sono stati presi in giro o meno, conclude Palazzotto.





Lo rende noto l’ufficio stampa gruppo parlamentare Liberi e Uguali





Roma, 16 novembre 2018