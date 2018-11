Inserita in Economia il 15/11/2018 da Direttore Trapani - Attività di rilancio dell´area portuale e Zone Economiche Speciali Sono in fase di avvio i lavori della nuova stazione marittima di Trapani. Sono state approntate le progettualità ed azioni di restyling della vecchia stazione marittima, di adeguamento tecnico funzionale e dragaggio del bacino portuale, del piano di manutenzione straordinaria. Iniziata anche la progettazione del nuovo piano regolatore portuale ed elaborate le previsioni strategico territoriali per la Zona Economica Speciale (ZES). Ed è in tale contesto che, con una nota a firma del Sindaco Giacomo Tranchida e di Pasqualino Monti, Presidente dell’Autorità portuale di sistema portuale del mare di Sicilia, è stata convocata una riunione per il 21 novembre prossimo, alle ore 11.00, presso palazzo d’Alì. Un incontro pubblico rivolto a tutti gli enti, organismi, imprenditori e cittadini interessati allo sviluppo portuale di Trapani.



------------------------------------------------------------- Progetto marketing turistico

"Il Comune di Trapani, facendo tesoro dei contributi e stimoli degli operatori turistici cittadini e non, lavora ad un progetto di marketing turistico per la promozione della destinazione Trapani West Sicily. Il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore Rosalia d’Alì ribadiscono l´intento di cambiare verso ed intraprendere nuove azioni per incentivare lo sviluppo promozionale dell’offerta turistica sul territorio". "Abbiamo proposto e da tempo la nostra soluzione al Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, del quale il Comune fa parte - aggiungono - L´idea di fondo è quella di una strategia di investimento almeno triennale, in sinergia con i territori limitrofi. L’investimento triennale passerà dall’affidamento di un progetto ad un professionista di evidenti competenze e grande esperienza nel settore. In questo modo, potremo iniziare a promuovere con maggiore energia la nostra destinazione nel mondo e, quindi, accrescere l’offerta turistica, generando chiari benefici economici per il territorio". "Fin dall’insediamento quest´amministrazione ha sempre ritenuto questo aspetto assolutamente prioritario – spiegano ancora -. Siamo convinti che sia assolutamente necessaria una logica di sistema e di cooperazione tra pubblico e privato per riuscire a centrare questo ambizioso obiettivo. L’unione farà la forza".