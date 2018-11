Inserita in Economia il 15/11/2018 da Direttore AGRIPESCA. Incontro con Assessore Bandiera Toni Scilla: “Servono infrastrutture adeguate e sburocratizzazione del settore”.



Mazara del Vallo, 15 novembre 2018. Ieri sera, a Mazara del Vallo, nella sede regionale di Agripesca, si è svolto un importante e sentito incontro tra la marineria mazarese, il presidente di Agripesca Sicilia Toni Scilla e l’assessore regionale alla pesca Edy Bandiera.

A rappresentare l’armamento il presidente dell’associazione armatori Agripesca Mazara, Nicola Arena, ed ancora il presidente e il direttore dell’organizzazione dei produttori “Il gambero e la triglia” Vito Grafato e Dario Rustico.

L’assessore Bandiera ha ribadito la centralità e la funzione strategica che il settore della pesca alturiera riveste per il rilancio socio economico della Sicilia. Si è impegnato a sostenere tutte le iniziative che partiranno dalla marineria mazarese volte ad un effettivo riscatto del settore ittico, riconoscendole il ruolo di interlocutore prezioso e strategico. Ha inoltre assicurato che il Governo regionale sta lavorando seriamente ed efficacemente per una veloce definizione del progetto stralcio di escavazione del fiume Mazaro.

Toni Scilla ha ribadito l’importanza dell’unità del comparto rispetto al dialogo con le istituzioni a tutti i livelli. Ha precisato che la pesca è un settore economico che produce economia vera, posti di lavoro ed ha una sua notevole importanza anche sotto il profilo storico/culturale in grado di innescare il rilancio del settore turistico. “Serve anche sapere commercializzare e non solo pescare il nostro meraviglioso pesce ecco l’importanza assoluta dell’organizzazione dei produttori della pesca. La marineria non chiede assistenzialismo, chiede soprattutto semplificazione e snellimento delle procedure burocratiche che spesso sono talmente illogiche da bloccare l’esercizio della stessa attività di pesca”, ha sottolineato Scilla.