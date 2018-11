Inserita in Cronaca il 12/11/2018 da Direttore CAMPOBELLO DI MAZARA, CASTELVETRANO E MAZARA DEL VALLO: 70.000 euro di sanzioni amministrative. Scoperti 25 lavoratori in nero e denunciato un datore di lavoro per violazioni connesse le disposizioni del testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Continuano in maniera serrata i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo. In particolare, nel territorio di Campobello di Mazara, Castelvetrano e Mazara del Vallo, i Reparti dell’Arma, con le sue articolazioni territoriali e componenti speciali, hanno effettuato nelle scorse giornate numerosi accessi presso le aziende agricole del luogo. Negli specifici servizi, i Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, unitamente ai colleghi del N.I.L. di Trapani, hanno svolto articolati servizi di controllo del territorio nel settore agricolo e finalizzati a tutelare i diritti dei lavoratori. All’esito dei servizi sono state controllate dieci imprese agricole e sessanta lavoratori. I mirati controlli dei carabinieri sono stati finalizzati a verificare il rispetto della normativa in materia di lavoro e compendiata nel decreto legge 12 del 2002 (disposizioni in materia di lavoro irregolare); I militari dell’Arma hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a settanta mila euro e accertato la presenza di venticinque lavoratori in nero, extracomunitari regolarmente muniti di premesso di soggiorno. In particolare, all’esito del controllo di una ditta operante presso un fondo agricolo di Mazara del Vallo, i Carabinieri hanno denunciato il titolare dell’ azienda agricola per le violazioni previste dal decreto lgs 81 2008 ( testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro) con particolare riguardo all’omessa visita medica del lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa, e all’omessa formazione e informazione dei rischi connessi con l’attività lavorativa, obblighi che la legge fa ricadere nella figura del datore di lavoro. Continueranno anche nelle prossime giornate i servizi straordinari di controllo del territorio nel comparto del settore agricolo per garantire una maggiore sicurezza ai lavoratori impegnati nella raccolta olivicola.