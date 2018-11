Inserita in Sport il 10/11/2018 da Direttore Marsala - Locri, i convocati da mister Giannusa 22 i convocati per la partita di domani

Al termine dell’allenamento di rifinitura di questa mattina, presso lo stadio Mariano Di Dia di Strasatti, mister Vincenzo Giannusa, ha diramato la lista dei convocati per la partita casalinga contro il Locri, in programma domani (domenica 11 novembre 2018) al “Nino Lombardo Angotta” di Marsala, valevole per la 9^ giornata di andata del campionato di Serie D Girone I 2018-2019.



Ecco la lista dei 22 i convocati dal tecnico:



Portieri:

Giappone (´01), Giordano (´02), Jaber Keba,;



Difensori:

Benivegna (´00), Fragapane, Galfano (´99), Giardina, Giuffrida (´99), Maraucci, Parisi;



Centrocampisti:

Candiano, Corsino, Ciancimino (´99), Lo Nigro, Prezzabile (´98);



Attaccanti:

Balistreri, Barraco, C. Giannusa, Manfrè, Mazzara (´00), Tripoli, Velardi (´00).



Squalificati: Sekkoum



Indisponibili: D´Anna (dif. ´00), Neri (dif. ´00)



Marsala, 10/11/2018