Inserita in Cronaca il 10/11/2018 da Direttore Partanna premiata con la menzione speciale di Legambiente per la differenziata Nicolò Catania: “Un riconoscimento ai cittadini che deve spronare a fare meglio”



PARTANNA. Nuovo riconoscimento in tema di raccolta differenziata per il comune di Partanna. A ritirarlo il sindaco Nicolò Catania, intervenuto ieri in qualità di presidente della Srr “Trapani Sud”, al primo EcoForum provinciale sui rifiuti e l’economia circolare organizzato da Legambiente Sicilia nell’ex sala consiliare di Palazzo D’Alì a Trapani. Il primo cittadino ha ricevuto dal presidente regionale dell’associazione ambientalista Gianfranco Zanna la menzione speciale per le ottime percentuali di raccolta differenziata registrate nel 2017. Partanna si riconferma quindi fra i centri più virtuosi sul fronte della gestione dei rifiuti che in questi anni, grazie al perfezionamento del sistema ‘porta a porta’ fortemente voluto dall’amministrazione comunale, ha portato la piccola cittadina del Belìce a raggiungere punte di raccolta di oltre il 60 per cento. Soddisfazione ha espresso il primo cittadino che nel corso dell’incontro ha illustrato una relazione su “Criticità e prospettive nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti” agli amministratori e agli esponenti di Legambiente presenti alla conferenza. “Questa menzione speciale – afferma il sindaco Nicolò Catania – è la prova dell’efficacia delle politiche messe in campo dall’attuale amministrazione comunale ma è principalmente il frutto del grande senso di responsabilità e del rispetto dell’ambiente dimostrato da tutti quei partannesi che hanno contribuito con le loro buone pratiche di selezione dei materiali da riciclare a raggiungere risultati lusinghieri come quello di ieri. Riconoscimenti che ci spingono a proseguire su questa strada e a fare ancora meglio con un rinnovato impegno per garantire il decoro di una cittadina che abbiamo il dovere di consegnare sempre più pulita e dignitosa ai nostri figli e non ultimo per abbassare ulteriormente le relative tasse di smaltimento a carico degli utenti”.