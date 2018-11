Inserita in Cronaca il 10/11/2018 da Direttore Report consuntivo dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 4 al 10 novembre 2018 Personale dell’U.P.G.S.P. - denunciava all’A.G., in stato di libertà, J.A., nato in Tunisia, classe 1987, s.f.d., per furto aggravato; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, V.S., nato a Trapani, classe 1973, residente ad Erice, per truffa; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, B.A.K., nato in Tunisia, classe 1987 e residente a Trapani, per guida in stato di ebbrezza; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, S.L., nato a Rieti, classe 1990, per truffa; - in ottemperanza a provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Trapani, sottoponeva al regime degli arresti domiciliari S.M., nato ad Erice, classe 1979 e residente a Trapani, poiché ritenuto colpevole, in concorso con altro soggetto rimasto ignoto, dei reati di tentata rapina, danneggiamento aggravato e porto di oggetti atti ad offendere;

Marsala, personale del locale Commissariato di P.S. - personale del locale Commissariato di P.S. traeva in arresto S.N., nata in Romania, classe 1970, residente a Marsala, poiché gravata da mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene poiché ritenuta colpevole dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed uso di atto falso; - in esecuzione ad ordinanza, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, traeva in arresto C.V., nato a Marsala, classe 1958 ed ivi residente, dovendo lo stesso espiare la pena di mesi 4 di reclusione, per ricettazione; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, L.A., nato a Marsala, classe 1985 ed ivi residente, per guida senza patente; - traeva in arresto C.A., nata ad Udine, classe 1972 e residente a Marsala, per evasione dagli arresti domiciliari;

Mazara del Vallo, personale del locale Commissariato di P.S. - deferiva all’A.G., in stato di libertà, P.S., nato a Castelvetrano il 13.08.1997 ed ivi residente, per diffamazione aggravata;

Castelvetrano, personale del locale Commissariato di P.S. - segnalava all’A.G., in stato di libertà, B.M.G., nato a Castelvetrano, classe 1971 ed ivi residente, per inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., M.F., nato a Castelvetrano, classe 1951 ed ivi residente, per violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro, e C.G., nato a Castelvetrano, classe 1986 ed ivi residente, per furto aggravato di energia elettrica; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, S.M., nato a Castelvetrano, classe 1972 ed ivi residente, per inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., M.C., nato a Castelvetrano, classe 1962 ed ivi residente, per furto di energia elettrica, R.A., nato a Partanna, classe 1955 ed ivi residente, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e M.M., nato in Tunisia, classe 1965 e residente a Partanna, per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;

Alcamo, personale del locale Commissariato di P.S. - denunciava all’A.G., in stato di libertà, E.K.A., nato in Marocco, classe 1993, per maltrattamenti in famiglia e violenza privata aggravata; - deferiva all’A.G. in stato di libertà, C.A., nato a Palermo, classe 1954 e residente a Casteldaccia (PA), per i reati di appropriazione indebita aggravata e inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S.

Castellammare del Golfo, personale del locale Commissariato di P.S., - in esecuzione ad ordinanza, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, ha sottoposto V.V., nato a Gurdigliano (LE), classe 1948 e residente a Castellammare del Golfo, alla misura alternativa della detenzione domiciliare per il reato di furto di energia elettrica;

Nel corso della settimana di riferimento l’attività di controllo del territorio ha consentito di conseguire i seguenti risultati:

Posti di controllo operati……………………………………………89 Persone controllate………………………………………………..1087 Persone controllate con precedenti di polizia……………………..205 Soggetti sottoposti a obblighi controllati………………………….381 Veicoli controllati………………………………………………….454 Obiettivi sensibili controllati………………………………………2.105 Contravvenzioni al C.d.S……………………………………………27