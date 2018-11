Inserita in Sport il 10/11/2018 da Direttore L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC INGAGGIA MATTEO MONTAGUTI Nuovo arrivo in casa Androni Giocattoli Sidermec: nel 2019, infatti, vestirà la maglia dei campioni d’Italia Matteo Montaguti. L’esperto corridore forlivese, dopo ben otto stagioni, saluta l´Ag2r, il team francese di World Tour che ne ha accompagnato gran parte della carriera.

Classe 1984, Montaguti, passista scalatore d’esperienza, compirà 35 anni il prossimo 6 gennaio. In carriera ha disputato otto Giri d’Italia, quattro Vuelta Espana e un Tour de France. Campione italiano degli Elite nel 2007, è passato professionista nel 2008. Nel 2017 ha vinto la Bolzano-Cles al Tour of the Alps; nel 2016 aveva sfiorato il successo al Giro con il secondo posto nella Foligno-Arezzo. Ora l’approdo alla corte di Gianni Savio che saluta così l’arrivo del romagnolo: «È un ingaggio importante per il nostro team. Matteo è un corridore che ha dimostrato il proprio valore militando per anni nel World Tour. Un professionista serio, con caratteristiche che rientrano perfettamente nello spirito e nella mentalità combattiva della nostra squadra».