Inserita in Sport il 10/11/2018 da Direttore Sassi offerto in Italia Ferjani Sassi, possibile futuro in Italia

La Sport Man di Alessio Sundas, procuratore del calciatore tunisino Ferjani Sassi, sta lavorando per portare in Italia il giocatore protagonista negli scorsi mondiali giocati in Russia. I primi contatti con diverse squadre italiane già ci sono stati proprio subito dopo la competizione mondiale. Sondaggi da parte di Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Roma, Torino e Fiorentina. Semplici richieste di informazioni, ma i contatti con le squadre sono rimasti sempre vivi come l´interesse di alcune di loro. Non solo dall´Italia, Sassi ha ricevuto richieste anche dall´estero, ma l´obiettivo di Sundas è quello di portarlo in Italia. Altre squadre si sono fatte vive della nostra Serie A, come Udinese, Empoli e Bologna. Sundas è al lavoro per trovare la piazza migliore dove Sassi possa esprimersi al meglio. Ulteriori sviluppi sono attesi già per la prossima settimana.

Alessio Sundas Sport Man