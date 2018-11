Inserita in Cronaca il 10/11/2018 da Direttore Mazara del Vallo, straripa il fiume: allagamenti e danni. Il sottosegretario Santangelo alle ore 15 sarà nel comune del Trapanese: “C’è bisogno di azioni assolutamente straordinarie”

Mazara del Vallo, 10 novembre 2018 – “È un vero dramma quello sta colpendo la nostra amata terra. Le alluvioni stanno causando ingenti danni e c’è bisogno di azioni assolutamente straordinarie”. Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Maurizio Santangelo che oggi, alle ore 15, sarà a Mazara Del Vallo a seguitodello straripamento del fiume Mazaro nel comune del Trapanese dove piove incessantemente dalla scorsa notte, così come in altri centri della provincia di Trapani. “Ci siamo attivati subito con il Governo nazionale per comprendere la situazione, ho già sentito il Ministro Danilo Toninelli, - continua Santangelo - invitiamo anche la Regione ad attivarsi immediatamente visto che detiene la maggior parte delle competenze”. “Per fortuna, - conclude il sottosegretario del Movimento 5 Stelle - non si segnalano danni alle persone, ma le conseguenze economiche sono ingenti, è andata distrutta una parte delle barche in una città strategica per la pesca nel Mediterraneo”. E in ultimo Santangelo ringrazia tutti i soccorritori e i vigili del fuoco che in queste ore stanno combattendo per salvare il salvabile.