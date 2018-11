Inserita in Politica il 09/11/2018 da Direttore Marsala - Nota del Consigliere Aldo Rodriquez Prot. N. 114774 del 09/11/2018

MOZIONE: Collocazione nel territorio comunale di un distributore automatico di acqua naturale e frizzante.

Presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Sturiano SEDE



Con la presente mozione, il sottoscritto Aldo Fulvio Rodriquez,consigliere comunale di Marsala, in virtù dell´art. 55 Diritto di presentazione di mozioni del vigente “Regolamento del Consiglio Comunale” di Marsala.

PREMESSO CHE L’acqua è un bene primario ed irrinunciabile per la salute dei cittadini, a cui tutti hanno diritto di accedere liberamente. Essa rappresenta una ricchezza che va tutelata e valorizzata. La tutela ambientale passa anche attraverso un intelligente utilizzo delle risorse idriche disponibili, che implica sensibili vantaggi in termini economici per i cittadini e minor produzione di rifiuti e inquinamento.

RICORDATO CHE Oggi la maggior parte delle famiglie acquista acqua confezionata in contenitori di plastica o di vetro, nella convinzione che sia di qualità superiore rispetto a quella del rubinetto, quando invece anche l’acqua del nostro acquedotto è pura e di alta qualità. In numerosi Comuni limitrofi (ad esempio Valderice, Favignana) le Amministrazioni hanno dato il via a progetti di distribuzione pubblica di acqua potabile naturale, frizzante e anche refrigerata.

CONSIDERATO CHE Il beneficio principale di questa iniziativa è di disincentivare il consumo dell’acqua minerale in bottiglie di plastica, che hanno un grave impatto sull’ambiente in termini di smaltimento dei rifiuti sia in termini di inquinamento atmosferico da CO2 provocato dal trasporto su gomma, diventando di fatto acqua a “km zero”. I luoghi destinati alle “Case dell’acqua” possono diventare punti di aggregazione sociale, di incontro e di dialogo, allestendole in modo idoneo sia dal punto di vista costruttivo, ad esempio dotandole di panchine e tettoie, sia logistico, consentendo un facile accesso e un adeguato parcheggio, ponendo attenzione peraltro alla facilità d’uso, per esempio erogando i prelevamenti dell’acqua con la tessera sanitaria.



SOTTOLINEATO CHE - Le esperienze già avviate in altri Comuni di distribuzione dell’acqua potabile mediante punti di erogazione dislocati sul territorio e chiamati “Case dell’acqua” stanno dando risultati positivi sia in termini di gradimento dei cittadini che di riduzione dell’uso di bottiglie di plastica. - La Commissione europea ha recentemente emanato una serie di disposizioni per mettere al bando la plastica monouso.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A intraprendere una campagna informativa verso i cittadini sull’utilizzo dell’acqua pubblica, altrettanto buona di quella in bottiglia e a volte anche più controllata, che avrebbe il duplice vantaggio di ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti da imballaggio, facendo risparmiare alle famiglie anche il costo di acquisto dell’acqua in bottiglia. A provvedere alla valutazione di fattibilità di una struttura di distribuzione dell’acqua naturale, gasata e refrigerata, la cosiddetta “Casa dell’acqua”, volta a fornire ai cittadini un punto di prelievo pubblico dell’acqua potabile naturale, gasata e refrigerata, dotandola di un regolamento d’uso e della necessaria opera di controllo sul suo corretto utilizzo.

Marsala, lì 09.11.2018

Il Consigliere Comunale Arch. Aldo Fulvio Rodriquez