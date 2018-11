Inserita in Salute il 09/11/2018 da Direttore Avis Marsala. Crescono gli amministratori che donano Crescono ancora gli amministratori comunali di Marsala che donano il sangue. Ieri, è stata la consigliera Linda Licari ha perfezionare il suo percorso all’Avis, a circa due settimane dalla candidatura (un semplice prelievo), dove ha effettuato la sua prima donazione. Ad accoglierla, volontari e sanitari coordinati dal dr. Nunzio Ragona.

Intanto, domenica prossima - 11 Novembre - la sede Avis di via Bruzzesi sarà ancora operativa per le donazioni dalle ore 8 alle ore 12.

Alessandro Tarantino - consigliere Avis Marsala



nella foto, da sx: Carlo Bertolino, Nunzio Ragona, Linda Licari, Chiara Canale