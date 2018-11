Inserita in Cronaca il 09/11/2018 da Direttore Comune C.bello: A BREVE LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOLAIO DEL PLESSO DE AMICIS Il 6 ottobre sono stati appaltati i lavori che saranno eseguiti in circa 30 giorni



A breve inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria del solaio del plesso scolastico “Edmondo De Amicis”, interessato da infiltrazioni di acqua piovana a causa delle violenti piogge che soprattutto nell’ultimo periodo hanno colpito il territorio comunale.

È stata infatti celebrata martedì scorso (6 novembre) la gara d’appalto, che è stata aggiudicata alla ditta Tecnosab srl di Campobello di Mazara, che ha presentato un ribasso del 25 percento sull’importo a base d’asta di circa 40mila euro.

Il progetto, che è stato redatto dall’arch. Rosa Isgrò, dipendente del Comune, in particolare, prevede la realizzazione della nuova impermeabilizzazione del tetto di tutto l’edificio scolastico.

Le opere saranno completate in circa 30 giorni.