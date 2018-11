Inserita in Salute il 09/11/2018 da Direttore Mazara del Vallo - INAUGURATO ALL’OSPEDALE DI MAZARA IL SERVIZIO DI CLOWNTERAPIA L’Associazione Teniamoci per Mano onlus avrà il compito di portare allegria e sorrisi ai degenti dell’Abele Ajello



L´associazione di clownterapia "Teniamoci per mano Onlus" del Distretto di Mazara ha inaugurato ieri pomeriggio l´inizio del servizio di volontariato presso l´ospedale Abele Aiello.

Alla presenza del Direttore sanitario del presidio ospedaliero Giuseppe Morana, dell’Assessore alle Politiche sociali, Anna Monteleone, del presidente del Consiglio comunale Vito Gancitano, del parroco Don Antonino Favata, e di vari operatori del presidio, sono stati presentati i termini del progetto che si svolgerà settimanalmente nelle corsie dei reparti operativi.

L’Azienda Sanitaria Provinciale ha messo a disposizione dell’associazione una stanza, all’interno dell’ospedale, da adibire a spogliatoio, per i momenti di rituale preparazione al servizio in corsia.

Trovarsi insieme, ognuno nel proprio ruolo e con l´obiettivo comune di portare momenti di sollievo ai pazienti è stato il filo conduttore dell´incontro inaugurale ed è lo spirito che accompagna i membri dell’associazione.

“Siamo particolarmente lieti di poter iniziare il servizio di clownterapia nella nostra Città – ha detto Lella Marrone responsabile provinciale dell’associazione -, circondati da un clima di accoglienza e positività che siamo certi porterà ad una felice prosecuzione dei lavori in ‘colorata armonia’”.

Mazara del Vallo 09 Novembre 2018