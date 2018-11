Inserita in Politica il 09/11/2018 da Direttore Morte Liotta. Lupo: è stato un -eroe silenzioso-, doveroso onorare la sua memoria “Il dolore per il tragico ritrovamento di Giuseppe Liotta, morto mentre percorreva una strada che lo avrebbe dovuto portare al suo luogo di lavoro, deve essere un monito per tutti noi. Alla sua famiglia va il nostro profondo e sentito cordoglio”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars.

“Valuteremo, anche all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana – aggiunge Lupo - le forme più opportune per ricordare il sacrificio di un ‘eroe silenzioso’ che ha perso la vita mentre era impegnato a fare, semplicemente, il proprio dovere”.

