Inserita in Politica il 09/11/2018 da Direttore RAPPORTI REGIONE ED ENTI LOCALI. Orlando: Riprendere e rafforzare dialogo e collaborazione per bene comune "Non posso che prendere atto delle parole rilasciate alla stampa poco fa dal Presidente Musumeci, che ha sottolineato lŽimportanza e la necessità di non sovraesporre i sindaci sul tema delicato del contrasto allŽabusivismo edilizio e della demolizione delle opere abusive. Così come non posso che prendere atto del contenuto della nota con cui la Presidenza della Regione riconosce la competenza del Commissario per lŽemergenza idrica nella vicenda dellŽ acquedotto di Scillato e ribadisce la volontà di collaborazione con AMAP. Spero che queste prese di posizione siano indice della possibilità di riprendere e rafforzare un dialogo ed una collaborazione fra Regione ed Enti locali, che sono indispensabili per il bene della nostre comunità."

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando.