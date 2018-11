Inserita in Cultura il 09/11/2018 da Direttore Presentazione del libro di Marco Sciotto: Un Carmelo Bene di meno. FESTIVAL TEATRO BASTARDO sabato 10 novembre, ore 17.30 Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino Presentazione del libro di Marco Sciotto Un Carmelo Bene di meno. Discritture di Nostra Signora dei Turchi Umberto Cantone discuterà con l’Autore



Sabato 10 novembre alle 17.30 il Festival Teatro Bastardo si sposta al Museo Pasqualino per un prezioso momento di confronto sul teatro di Carmelo Bene con la presentazione del libro Un Carmelo Bene di meno. Discritture di Nostra Signora dei Turchi di Marco Sciotto. Dialoga con l’autore Umberto Cantone. Nostra Signora dei Turchi rappresenta un momento cardine del percorso di Carmelo Bene contro la rappresentazione nell’arte e il suo ruolo consolatorio. Dal 1966 al 1973 l’opera si manifesta come romanzo, in due versioni teatrali e in una versione cinematografica. Marco Sciotto, giovane ricercatore catanese, analizza nel volume le radicali trasformazioni espressive delle diverse versioni dell’opera, evidenziando il modo in cui ad ogni passaggio i mezzi espressivi di queste incarnazioni subiscono una sorta di rivoluzione interna che li porta quasi a divenire buchi neri del significato. Ad ogni passaggio, un Carmelo Bene di meno.

Ingresso libero