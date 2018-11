Inserita in Cronaca il 09/11/2018 da Direttore Petrosino - Carnevale 2019, pubblicato il bando di gara Le istante di partecipazione per la realizzazione dei carri potranno essere presentate entro il 7 dicembre



Petrosino, 09.11.2018 La Giunta comunale di Petrosino, presieduta dal Sindaco Gaspare Giacalone, ha approvato il bando di gara per il “Carnevale 2019”. La manifestazione si terrà nei giorni 23 e 24 febbraio e dal 2 al 5 marzo. Il bando è rivolto alle scuole, associazioni, enti, comitati e gruppi spontanei senza fini di lucro, al fine di raccogliere le proposte per la realizzazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, lasciando alla libera iniziativa dei partecipanti la scelta del tema sul quale comporre le maschere. Il Carnevale di Petrosino rappresenta un importante appuntamento di divertimento e di allegria per il Comune e per l’intera Provincia di Trapani. Un grande momento di aggregazione e di crescita culturale la cui realizzazione coinvolge l’intera cittadinanza, migliaia di volontari e maestranze che, per mesi, costruiscono i carri allegorici e i costumi a tema satirico.

“Quest’anno abbiamo voluto iniziare a programmare la manifestazione ancora con più largo anticipo”, afferma l’Assessore al turismo, Federica Cappello. Che aggiunge: “Nelle settimane scorse abbiamo già incontrato i rappresentanti delle associazioni con cui ci siamo confrontati per i primi passi da compiere per la buona riuscita del Carnevale. Saranno come di consueto giorni di festa e allegria, ma anche di opportunità di crescita economica e turistica per la nostra comunità”.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del 7 dicembre 2018. Ciascuna associazione culturale o ente potrà presentare esclusivamente una sola istanza per la realizzazione di un carro allegorico. Il bando di gara è consultabile sulla homepage del sito internet del Comune www.comune.petrosino.tp.it.