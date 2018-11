Inserita in Economia il 09/11/2018 da Direttore BANDO AEROPORTO V. FLORIO. IL 15 DI CONOSCERANNO LE OFFERTE l rinvio dovuto alle dimissioni di un componente della Commissione





Nel corso della sua prima seduta, fissata per il prossimo 15 Novembre, la nuova Commissione Unica di Committenza (CUC) - responsabile del procedimento riguardante il bando per l’Aeroporto “Vincenzo Florio” - procederà all´apertura delle buste contenenti le offerte dei due vettori partecipanti, Alitalia e Blue Air. È quanto comunica l´Amministrazione comunale di Marsala, Ente capofila della Coalizione territoriale (comprende anche Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello, Castellammare, Custonaci, Favignana, Paceco, Salemi e Valderice) che ha sottoscritto l´Accordo di Collaborazione per il rilancio della Stazione Aeroportuale trapanese. Già prevista per lo scorso 30 ottobre, l´apertura delle offerte era stata rinviata per le dimissioni di un componente della Commissione stessa, la d.ssa Cinzia Patti. Quest´ultima, ora è stata sostituita dall´avv. Giuseppe Spadola, comportando così la piena ricomposizione della CUC “Trinakria Sud” di cui fanno pure parte il dr. Nunzio Miceli (presidente) e il dr. Filippo Nasca. “Il mio auspicio, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo, è che si acceleri la procedura per recuperare questo ritardo e giungere al più presto alla aggiudicazione della gara” . Il bando, che si avvale di un finanziamento della Regione Siciliana - Assessorato al Turismo per quasi 14 milioni di euro, comprendeva tratte con collegamenti nazionali (verso le regioni Sardegna, Lazio, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Lazio, Veneto e Friuli Venezia-Giulia) e internazionali (Francia, Polonia, Belgio, Germania, Malta, Olanda, Slovacchia, Spagna, Repubblica Ceca, Regno Unito e Scandinavia).