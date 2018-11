Inserita in Cronaca il 09/11/2018 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Prosegue il maltempo:allerta meteo arancione per domani, 10 novembre Ancora allerta meteo arancione: dalle prime ore di domani, sabato 10 novembre 2018, e per le successive 24 -30 ore, la protezione civile regionale prevede condizioni meteo avverse.

"Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori occidentali e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento" ha comunicato il dipartimento regionale di protezione civile, segnalando con codice arancione, cioè di preallarme, condizioni meteo avverse per lŽintera giornata di domani 10 novembre 2018.

Il sindaco Nicola Rizzo informa la cittadinanza che Il sindaco Nicola Rizzo, sottolinea ancora una volta che «le previsioni meteo di protezione civile evidenziano situazioni potenzialmente dannose per persone o cose. Essere consapevoli e preparati è il modo migliore per prevenire e ridurre i rischi. Per questo invitiamo alla prudenza» .

AVVISO-DRPC_2018_11_09