Inserita in Cronaca il 09/11/2018 da Direttore Marsala - TORNA FRUIBILE E TRANSITABILE LO SCORRIMENTO VELOCE IL SINDACO DI GIROLAMO: LAVORI EFFETTUATI IN TEMPI EUROPEI



Riaperto interamente da oggi lo scorrimento veloce. Completati i lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria del sovrappasso di contrada Conca, la strada che unisce l’Ospedale “Paolo Borsellino” all’Aeroporto di Birgi è da oggi nuovamente transitabile e fruibile dai conducenti di auto e motoveicoli. Dopo un sopralluogo effettuato oggi assieme all’Assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Accardi, e al personale tecnico abbiamo deciso di riaprire lo scorrimento veloce nella sua interezza – precisa il Sindaco Di Girolamo. Previsti in sessanta giorni le opere di manutenzione straordinaria del sovrappasso di contrada Conca sono state completate in 40”. Intanto proseguiranno nei prossimi giorni i lavori di scerbatura, pulizia dei canali, ecc. che comunque non comporteranno la chiusura della importante arteria viaria.