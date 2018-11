Inserita in Cronaca il 09/11/2018 da Direttore NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA A MARSALA. LE INFORMAZIONI UTILI Il prossimo 13 novembre lŽincontro con i cittadini al Monumento ai Mille (ore 18)



Da alcuni giorni, gli operatori della Energetikambiente – gestore del servizio di raccolta differenziata a Marsala – consegnano alle famiglie un volantino con alcune importanti e utili informazioni. A cominciare dai nuovi contenitori che verranno recapitati a domicilio, con colori diversi per ciascuna tipologia di rifiuto. Novità: ci sarà anche una borsa rossa per alluminio e acciaio (quindi, il metallo non dovrà più abbinarsi al vetro) e il contenitore per la carta sarà di colore blu (sostituirà lŽattuale bianco). Dopo due recapiti andati a vuoto, i contenitori dovranno essere ritirati personalmente o tramite delegato (il volantino contiene il modello-delega da compilare) presso la sede dellŽAzienda, in contrada San Silvestro. Nella lettera ai cittadini – a firma del sindaco Alberto Di Girolamo e del presidente di Energetikambiente Davide Bianchi – viene altresì comunicato che i nuovi calendari verranno consegnati dopo l’arrivo dei kit e decorreranno dal 7 gennaio 2019. Il volantino, infine, contiene indicazioni utili per richiedere ulteriori informazioni (numero verde gratuito 800.601.167, siti web www.energetikambiente.it, www.marsalabellapulita.it, ecc.), reperibili anche attraverso le pagine social della stessa Energetikambiente (facebook e twitter). Intanto, è fissato per martedì prossimo - 13 novembre - al Monumento ai Mille (ore 18), il primo incontro con i cittadini per illustrare le principali novità del nuovo servizio di raccolta differenziata.