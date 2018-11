Inserita in Economia il 08/11/2018 da Direttore DESTINAZIONE TRAPANI Quattro imprese del settore alberghiero della provincia di Trapani hanno deciso di agire in prima persona per promuovere una strategia globale ed operativa per lo sviluppo turistico del territorio Trapanese. Destinazione Trapani è il nome scelto dalla Rete di Imprese che, da oggi, unisce il Gruppo Multi Erice, il Gruppo Bulgarella, il Gruppo FH e l’Hotel Tirreno, quattro aziende che, insieme, raccolgono oltre 2.500 posti letto in provincia, rappresentando sicuramente un attore significativo delle politiche turistiche locali. Insieme a loro c’è l’agenzia di marketing digitale Appleseed, ideatrice del progetto di Destination Marketing che la Rete d’Impresa ha sposato e che si appresta a sostenere, organizzativamente ed economicamente. Riteniamo che la nascita di questa Rete d’impresa rappresenti un momento importante e di discontinuità con le politiche turistiche finora messe in campo. Una forte discontinuità sta proprio nelle strategie operative che si intendono mettere in campo. Ma l’elemento più innovativo sta proprio nel metodo: un gruppo d’imprese sceglie di stare insieme per finanziare un progetto che punta allo sviluppo del territorio, non un’azione focalizzata sulle rispettive aziende. Chi si occupa di turismo sa che la crescita aziendale è strettamente legata alla crescita territoriale, ma fino ad oggi la scelta è stata di attendere iniziative da parte di altri: l’associazionismo, la politica, il comparto pubblico. Il punto è che non possiamo più aspettare. E non possiamo nemmeno tornare alla fase del dibattito dove si organizzano incontri e convegni per decidere il da farsi. Serve una strategia operativa globale ed un calendario di azioni effettive con obiettivi precisi in grado di dare risposte nel breve termine al territorio e sia capace di progettare lo sviluppo su un orizzonte temporale più ampio. Per questo è stato deciso di sposare un progetto e partire, unilateralmente ma non esclusivamente. Destinazione Trapani è un progetto aperto: da oggi questa proposta è lanciata al territorio proprio perché è una proposta per il territorio ed è indirizzata a tutti: alle altre aziende del settore, agli enti pubblici, al mondo dell’associazionismo.

Franco Mennella Contratto di Rete “Destinazione Trapani”