Inserita in Cronaca il 08/11/2018 da Direttore

UNICEF: nel mondo oltre 200 milioni di bambini malnutriti. 400.000 bambini in Yemen lottano per sopravvivere.

UNICEF Lancia CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI CONTRO LA MALNUTRIZIONE

fino al 2 dicembre 2018 con numero solidale 45525





8 novembre 2018 – “Ogni anno la malnutrizione è concausa della morte di circa 3 milioni di bambini sotto i 5 anni. Oltre 200 milioni sono i bambini malnutriti in tutto il mondo. In Yemen, ogni anno 30.000 bambini sotto i 5 anni muoiono per malattie che hanno come concausa la malnutrizione. 1,8 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta, di questi 400.000 bambini rischiano la vita e un totale di 18,5 milioni di persone soffrono di insicurezza alimentare. In Repubblica Democratica del Congo 2.000.000 di bambini soffrono di malnutrizione acuta grave” – ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia. “Per questo l’UNICEF lancia fino al 2 dicembre 2018 – con il numero solidale 45525 - una campagna di raccolta fondi per curare e proteggere milioni di bambini malnutriti in tutto il mondo. L’UNICEF lavora per salvare i bambini colpiti da malnutrizione, per prevenirne le cause ed evitare che altri bambini si ammalino.”





In Yemen 2.575 bambini sono stati uccisi, 4.064 feriti, 2.706 bambini – maschi – reclutati nei combattimenti. Ogni 10 minuti un bambino muore per malattie facilmente prevenibili e i tassi di matrimoni infantili sono aumentati di due terzi. In Repubblica Democratica del Congo circa 7,9 milioni di bambini hanno bisogno di aiuto e assistenza. Questi bambini hanno il diritto di riavere l’infanzia che è stata loro negata.





Fino al 2 dicembre 2018 è possibile donare:





2 euro al 45525 con SMS da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali;

5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile;

5 o 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone, Tiscali.





Per combattere la malnutrizione, l´UNICEF garantisce in tutto il mondo interventi semplici e a basso costo, come latte e alimenti terapeutici ad alto contenuto proteico, vitamine e sali minerali in grado di restituire peso e forza a neonati e bambini fortemente debilitati. Interventi che possono fare la differenza tra la vita e la morte.





I fondi raccolti dall’UNICEF saranno destinati ai programmi per la nutrizione infantile, con particolare attenzione ai paesi colpiti da emergenze umanitarie, come Yemen e Repubblica Democratica del Congo.





E’ POSSIBILE DONARE AL 45525 E SOSTENERE LA CAMPAGNA UNICEF FINO AL 2 DICEMBRE 2018





Per maggiori informazioni: Ufficio stampa UNICEF Italia: tel.: 06/47809233-346 e cell.: 335/7275877 e 334/1196798; e-mail: press@unicef.it