Inserita in Politica il 08/11/2018 da Direttore Odg Sospensione decreto sicurezza - Fumetta (PRC): Palermo si dimostra ancora una volta una città resistente rispetto a politiche di odio e paura Giovedì 8 novembre - L´odg approvato ieri pomeriggio dal Consiglio Comunale, su proposta del gruppo consiliare di Sinistra Comune, dimostra ancora una volta che Palermo è una città resistente rispetto al clima di paura e odio verso il diverso che il governo nazionale vuole instaurare nel Paese. Lo dichiara Vincenzo Fumetta, segretario provinciale di Rifondazione Comunista. L´approvazione di questo odg assume un significato politico ancora più importante perchè vede la luce a pochi giorni dall´inizio nella nostra città della conferenza internazionale sulla Libia, una nazione che dopo essere stata destabilizzata dai governi occidentali si è trasformata in un enorme campo di prigionia e tortura per i tanti disperati che fuggono da guerra e miseria. Anche di questo – continua Fumetta – discuteremo durante l´iniziativa dal titolo “Palermo città aperta” che il nostro partito ha organizzato per sabato 10 novembre presso il circolo Arci Porco Rosso in p.zza Casa Professa e che vedrà tra gli ospiti diversi rappresentanti di organizzazioni che quotidianamente si occupano in forme diverse di rispetto dei diritti umani nella nostra città.