Giornata ringraziamento: domenica la celebrazione a Rilievo (Trapani) DOMENICA 11 NOVEMBRE LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO A Rilievo (Trapani) la celebrazione diocesana



Domenica prossima sarà celebrata nella frazione di Rilievo la 68^ Giornata del ringraziamento che quest’anno cade proprio nel giorno di San Martino e che ha come tema: “… secondo la propria specie …” (Gen.1,12): per la diversità, contro la disuguaglianza”.

La celebrazione diocesana, una grande festa del mondo agricolo, si aprirà nella piazza comunale della piccola frazione con la mostra delle macchine e dei mezzi agricoli che, alle ore 10.30, riceveranno la benedizione del vescovo Pietro Maria Fragnelli. Alle ore 11 si terrà la celebrazione della Messa nell’oratorio parrocchiale, la visita ai gazebo con i prodotti tipici locali e nel pomeriggio ore 15.30) un seminario sul tema: “ “Un’agricoltura per la diversità e contro la disuguaglianza”, preceduto dal video dell’Angelus di Papa Francesco. La giornata si concluderà con uno spettacolo folkloristico e la degustazione di alcuni prodotti espressione della biodiversità del nostro territorio.





La Giornata diocesana è organizzata dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro di Trapani in collaborazione con: Parrocchia Maria SS. di Trapani di Rilievo - Trapani, ACLI Terra, CISL, F.A.I. CISL e FederAgri - MCL.





“In questa giornata in cui rendiamo grazie per i doni che la terra ci dona siamo chiamati ad una grande riflessione perché dobbiamo prendere sul serio l’impegno di custodire la creazione – afferma il vescovo Pietro Maria Fragnelli – la nostra preghiera sarà in particolare per le vittime del maltempo di queste ultime settimane e per tutti gli agricoltori che hanno subito gravi danni”.

“E’ auspicabile che gli operatori del settore dell’agricoltura mantengano sempre e costantemente l’impegno a sviluppare un’agricoltura sostenibile e diversificata, capace di conciliare, nella sua dimensione morale, il pieno rispetto della persona umana e del sistema ordinato del mondo naturale, avendo cura di evitare l’uniformità che rende la natura fragile e malata – afferma il direttore dell’ufficio mons. Gaspare Aguanno.