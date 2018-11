A Trapani la nuova sede dell´Upda.

Inserita in Salute il 08/11/2018 da Direttore A Trapani la nuova sede dellŽUpda. IN SICILIA I PROBLEMI MENTALI COLPISCONO MENO CHE ALTROVE: «È UN DATO STORICO DELLŽISTAT» SOTTOLINEANO GLI ANALISTI DELLŽUPDA. MA NELLŽISOLA CŽÈ ANCHE PIÚ VOGLIA DI RITROVARE UN PIENO BENESSERE EMOTIVO, CHE NEGLI ULTIMI STA SCEMANDO.

Proprio al benessere emotivo della persona punta lŽofferta formativa dellŽUniversità Popolare "Stefano Benemeglio" delle Discipline Analogiche (www.upda.it) che ora sbarca in Sicilia, la sesta regione in Italia ad avere una sede UPDA. LŽinaugurazione si terrà ad Erice il 18 novembre alle ore 10 presso lŽHotel Tirreno, dove lo psicologo Stefano Benemeglio terrà una lezione frontale di presentazione del corso di studi.

La nuova sede, radicata a Trapani, verrà inaugurata con una lezione frontale di presentazione del corso di studi UPDA in Discipline Analogiche Benemegliane che si terrà nella suggestiva città di Erice (Trapani) il 18 novembre 2018 dalle ore 10 alle 13.30 presso lŽHotel Tirreno in via Enea 37, nella Contrada di Pizzolungo, dove lo psicologo Stefano Benemeglio, noto per la sua ampia ricerca sulla comunicazione analogica portata avanti fin dagli Anni Ž70 del secolo scorso, quando -trasferitosi negli Stati Uniti- fu counselor e couch di numerose stelle di Hollywood, terrà una lezione frontale di presentazione del corso di studi, con accesso libero e gratuito.

«Certo in Sicilia i problemi mentali colpiscono meno che altrove» sottolineano gli analisti dellŽUPDA, facendo riferimento ai dati storici dellŽIstat, secondo i quali già nel 1880 al Nord e al Centro il numero di pazzi era di oltre 6 volte quello del Sud.

A riferirlo è stato proprio il presidente dellŽIstituto Nazionale di Statistica in occasione del XXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia. In tale circostanza, snocciolando i dati per la Sicilia, il numero di pazzi nellŽisola è risultato essere pari a 25,8 ogni 100 mila abitanti, contro gli 89,2 pazzi del Nord Italia e gli 82 pazzi del Centro Italia, calcolati sempre ogni 100 mila abitanti.

«Ma è anche vero che negli ultimi anni la situazione economica e lŽesclusione sociale -in particolare dal mercato del lavoro- hanno influito sul benessere psicologico anche in Sicilia, dove la crisi sembra aver peggiorato la condizione già difficile delle generazioni più giovani e dove -rispetto al passato- il benessere psicologico è diminuito anche tra gli adulti» puntualizza Samuela Stano, presidente dellŽUniversità Popolare delle Discipline Analogiche (www.upda.it).

Così, facendo seguito alle molte richieste ricevute dalla Sicilia, lŽUPDA ha deciso di aprire la sua prima sede nellŽIsola. A partire da questo mese i siciliani avranno lŽopportunità di diventare analogisti senza dovere più viaggiare in altre regioni.

«LŽinserimento lavorativo è assicurato: chi dopo il corso ottiene il diploma e inizia come libero professionista ha fin da subito lo studio pieno. Ma tra chi frequenta i nostri corsi abbiamo anche molti iscritti che sono già professionisti, medici o psicologi, e completano gli studi solo per avvantaggiarsene nelle loro professioni. E cŽè infine chi si iscrive solo per interesse personale» aggiunge il presidente dellŽUniversità Popolare delle Discipline Analogiche.

Ma cosa è un analogista? È un professionista in grado di offrire -per se stesso o per gli altri- un servizio che tiene conto degli aspetti più profondi e innovativi della psicologia umana, prestando una particolare attenzione al benessere emotivo della persona.

«È un professionista del benessere emotivo che, avvalendosi di unŽapprofondita conoscenza delle discipline analogiche, trasferisce strumenti e tecniche in grado di promuovere un rivoluzionario quanto salutare stile di vita, orientato a un benessere profondo e duraturo, mediante lŽattivazione di un sistema emozionale che porta ad una gestione equilibrata del rapporto tra pensiero razionale ed emotività» tiene a precisare Stefano Benemeglio (www.stefanobenemeglio.com), padre delle Discipline Analogiche, psicologo ed ipnologo famoso per i molti esperimenti di successo portati avanti nelle sedi più prestigiose, includendo anche lŽOrdine dei Medici di Madrid e lŽUniversità «Pompeo Fabra» di Barcellona, ed ora direttore scientifico dellŽUniversità Popolare delle Discipline Analogiche.