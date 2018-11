Inserita in Cronaca il 08/11/2018 da Direttore Una marsalese tra i partecipanti della Finale Regionale del contest #TheMasterBeauty che si svolgerà a Cefalù C’è anche una marsalese tra i partecipanti della Finale Regionale del contest #TheMasterBeauty, che si svolgerà a Cefalù il 18 novembre prossimo presso il Teatro S. Cicero, con la direzione di Salvuccio Canfora. Si tratta di Angela Palumbo, titolare di Hair for Passion, in via Dante Alighieri, che sarà presente tra gli altri dieci stilisti alle prese con circa 30 modelle finaliste. L’iniziativa, coordinata da Angela Calcò e Silvia Canfora, con la direzione artistica e la conduzione di Roberto Marco Oddo, è organizzata dalla Kendra Eventi e ha selezionato, nelle scorse settimane, le aspiranti modelle e gli stilisti per accedere alle fasi provinciali prima e regionali poi. The Master Beauty 2018 è una vetrina per le aspiranti modelle, gli stilisti dell’acconciatura, del make-up, del fashion e della fotografia, che formeranno i Beauty Team e per la prima volta nel mondo dei contest, concorreranno insieme per aggiudicarsi i titoli di: Modella TMB, Hair stylist TMB, Make-up Artist TMB, Stilista TMB e Fotografo TMB dell’anno. Le aspiranti Top Model e gli stilisti, infatti, saranno protagonisti della manifestazione nazionale, in concorso per la prima volta insieme. Master Beauty, il contest riservato ad aspiranti top model e a stilisti dell’Hair, Make-Up e Fashion, è anche una vetrina per mettere in mostra bellezza, portamento, eleganza e capacità creativa degli stilisti e dei fotografi, e un evento che riscuote l’attenzione di importanti model agency. In gara, tutte le province siciliane. Il contest di moda e bellezza è articolato in modo tale da rendere l’evento anche uno strumento di promozione, e annovera media partner quali le reti televisive Cts Compagnia Televisiva Siciliana e Tele Jonica, che trasmetteranno in differita e in streaming l’evento. Media partner ne è la testata giornalistica Eco di Sicilia. Angela Palumbo, esperta nel settore dell’Hair stylist, e nel cui salone si tengono periodicamente giornate con tecnici aziendali per la cura dei capelli, ha più volte partecipato a fiere e saloni dedicati alle ultime tendenze moda capelli, sia nazionali che internazionali, ad altrettanti eventi sulla formazione, che resta l´arma vincente per distinguersi, e a programmi televisivi quali “Detto Fatto”, in onda su Rai 2, al backstage della trasmissione “Lo show dei record”, su Mediaset Play e alla Fashion Week di Milano Moda Donna.