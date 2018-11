Inserita in Economia il 08/11/2018 da Direttore Domani EcoForum Trapani 1°ECOFORUM PROVINCIALE SUI RIFIUTI E L’ECONOMIA CIRCOLARE TRAPANI, ex Sala consiliare Palazzo D’Ali’ - venerdi 9 novembre 8, ore 9.30/13.30



Avrà luogo domani, venerdì 9 novembre, il primo “EcoForum provinciale sui rifiuti e l’economia circolare”, all’ex Sala consiliare di Palazzo D’Ali.

Il programma:

ore 9.30 -10.45 1ª sessione: Idee, proposte e progetti per la gestione iNTEGRATA dei rifiuti IN PROVINCIA DI TRAPANI Vincenzo Novara SRR Trapani Nord “Pianificazione d’ambito: Stato dell’arte e possibili scenari futuri” Silvia Bongiorno AGESP “ La raccolta domiciliare, opzione obbligata per una corretta gestione integrata dei rifiuti” Tommaso Cassata Asja Ambiente “Da rifiuto a biometano: un’opportunità di economia circolare” Orazio Cuneo Circuito IES “Eco-moneta: il nuovo incentivo alla raccolta differenziata selettiva”

ore 10:45 -ore 12.00 2ª sessione: Le buone pratiche dell’economia circolare. Agostino Licari Assessore all’Ambiente Comune di Marsala “Dalle buone pratiche ai buoni risultati” Gisella Mammo Zagarella Calcestruzzi Ericina Libera “Il recupero e riciclo dei rifiuti derivanti dalle attività da demolizioni” Cinzia Passalacqua Mercatino Franchising “Le buone pratiche del Riuso nell’ economia circolare”

ore 12.00/ore 13.30 3ª sessione: Criticità e prospettive nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti - Gianfranco Zanna Presidente Legambiente Sicilia - Giampiero Tranchida Sindaco Comune di Trapani e Presidente SRR Trapani Provincia Nord - Aurelio Angelini Consulente in materia Ambientale Presidente della regione Sicilia - Nicolò Catania Sindaco Comune di Partanna e Presidente SSR Trapani Provincia Sud - Giuseppe Peraino Sindaco Comune di San Vito Lo Capo

Consegna Menzione ai Comuni ricicloni e virtuosi anno 2018

L’attività rientra nell’ambito del progetto “SICILIA MUNNIZZA FREE”, avviato nella primavera scorsa su tutto il territorio regionale, grazie al contributo del CONAI, partner principale, ed al patrocinio della Regione Siciliana, nonché al sostegno di numerose aziende del settore.

Main partner: CONAI Partner sostenitori: Ecorek, Rekogest, Montalbano Recycling srl Catanzaro Costruzioni Partner: AGESP , A2A Energia Energiefuture Partner locali: Asja Ambiente Col patrocinio di: Regione Siciliana -DAR Con la collaborazione di: Comune di Trapani, Coldiretti Sicilia, Campagna Amica Sicilia, Trapani Servizi Spa.

8 novembre 2018