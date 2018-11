Il sindaco Tranchida si dimette da presidente della SRR

Inserita in Politica il 08/11/2018 da Direttore

SRR Trapani Provincia Nord

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CDA 31/10

Oggetto: Transito del personale in forza alla

Trapani Servizi S.p.a. – Stato di agitazione dei dipendenti – Pianta organica

societaria – Deliberazioni conseguenti.

Confermata l’intera

premessa alla proposta di deliberazione nel testo già sottoposto all’esame del

CDA nella seduta del 31.10.2018, si formula la seguente proposta di

D E L I B E R A

1.

Prendere atto delle conclusioni contenute

nell’approfondimento giuridico formulato dal consulente legale di questa

Società, acquisito agli atti il 29.10.2018, facendo propria la conclusione n.

2, in quanto la SRR che ha proceduto, dalla data della sua costituzione, per la

prima volta all’aggiudicazione del servizio a soggetti privati, giusto contratto

normativo stipulato il 28.05.2018, è tenuta in questa fase a dare attuazione a

quanto previsto dall’art. 19, commi 6 e seguenti, della L.r. n. 9 del 8.04.2010

per i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso la Trapani Servizi

S.p.A. in quanto società utilizzata per la gestione del servizio con capitale

sociale interamente detenuto dal Comune di Trapani socio di questa SRR.

2.

Dare atto che il personale dipendente da Trapani

Servizi S.p.A., destinato al servizio di gestione dei rifiuti è quello indicato

dalla consistenza rilevata in sede di formazione degli atti di gara posti a

base dell’appalto quale allegato 7 al C.S.A. e per tali dipendenti la predetta

L.r. n. 9/2010 prevede che l’assunzione abbia luogo, in ogni S.R.R., previa

risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni

giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al

profilo di inquadramento, fermi restando i requisiti che gli stessi devono

possedere secondo la medesima fonte normativa regionale.

3.

Autorizzare l’avvio dell’iter di rimodulazione

della pianta organica societaria approvata con D.A. n. 417/2014 al fine di dare

attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 19 della L.r. n. 9/2010 per i

lavoratori dipendenti da Trapani Servizi di cui al precedente punto 2.

4.

Autorizzare, in attesa della conclusione

dell’iter di rimodulazione della nuova pianta organica, ex art. 7, comma 9

della L.r. n. 9/2010, la stipula di un accordo tra la SRR, il Comune di

Trapani, la Trapani Servizi S.p.a., la Energeticambiente S.r.l. e le OO.SS. che

consenta il distacco dei dipendenti di Trapani Servizi S.p.a. di cui al

precedente punto 2), alla Energeticambiente S.r.l., ai sensi dell’art. 8, comma

3 del D.L. 20.05.1993 n. 148 convertito con modifiche dalla L. 19.07.1993 n.

236, ponendo in capo alla Trapani Servizi S.p.A. l’onere di fornire adeguata

garanzia che in caso di mancata utilizzazione in distacco di uno o più dei lavoratori

in parola, questi potranno mantenere il proprio rapporto di lavoro con la società

partecipata quale unico socio dal Comune di Trapani.

5.

Prevedere che anche dopo l’approvazione della

nuova pianta organica della SRR con conseguente assunzione dei lavoratori di

cui al precedente punto2), la Trapani Servizi S.p.a. mantenga attiva la garanzia

di assicurare continuità ai rapporti di lavoro del personale non distaccato

alla Energeticambiente s.r.l. per l’esecuzione dell’appalto oggetto del

contratto normativo del 28.05.2018, richiedendone il distacco alla SRR per

l’esercizio delle attività svolte dalla medesima Trapani Servizi S.p.a. in

altri ambiti del ciclo di trattamento dei rifiuti e gestione di impianti.

6.

Richiedere al Comune di Trapani, socio unico

della Trapani Servizi S.p.a., di formulare apposito atto di indirizzo, ai sensi

e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 175 del

19.08.2016, che garantisca l’attuazione di quanto oggetto della presente

deliberazione, con sospensione di qualsiasi riduzione della dotazione organica

fino al completamento dell’iter di approvazione della nuova pianta organica di

questa SRR, prevedendo altresì che la Trapani Servizi S.p.a. assicuri la

copertura finanziaria di tutti i costi diretti ed indiretti afferenti il

personale che per ragioni oggettive, non dipendenti cioè da scelte dell’azienda

esecutrice dell’appalto, non sia possibile assegnare in distacco alla

Energeticambiente S.r.l., facendo in modo che nessun onere finanziario possa

gravare sulla SRR.

7.

Disporre la verifica, prima dell’effettivo

transito dei dipendenti di cui al precedente punto 2), in capo a ciascun

lavoratore del possesso dei requisiti indicati dal comma7 dell’art. 19 della

citata L.r. n. 9/2010 e cioè se l’originario rapporto di lavoro dipendente o le

progressioni di carriera siano stati costituiti e realizzati nel rispetto della

normativa di riferimento ed in particolare dell’art. 45 della L.r. 08.02.2007

n. 2 e dell’art. 61 della L.r. 14.05.2009 n. 6, ovvero ancora a seguito di

pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a

seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purchè sottoscritta entro

il 31.12.2009.