Inserita in Cronaca il 08/11/2018 da Direttore Mazara del Vallo - Cordoglio per la prematura scomparsa della mamma del consigliere comunale Joselita D’Annibale “A nome personale e dell’Amministrazione comunale esprimo il più sincero cordoglio per la prematura scomparsa della sig.ra Ermelinda Alessandrino, mamma del consigliere comunale Joselita D’Annibale”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi appresa la notizia della prematura scomparsa della mamma del consigliere comunale D’Annibale

Le esequie della sig.ra Alessandrino si svolgeranno domani alle ore 11,00 presso la Cattedrale in Piazza della Repubblica.

Mazara del Vallo 08 Novembre 2018