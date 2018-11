Inserita in Politica il 08/11/2018 da Direttore Dissesto Catania. Fava: Cittadini non paghino per fallimento classe politica "Le 20 pagine della relazione del Procuratore delle sezioni riunite della Corte dei Conti di Roma, con cui è stata rigettata la richiesta di annullamento della dichiarazione di dissesto per il Comune di Catania, certificano il fallimento di un’intera classe politica. Adesso non possono essere i cittadini a pagare un salatissimo conto, nel disinteresse del governo regionale e nazionale”.

Lo dichiara il deputato regionale Claudio Fava, secondo cui “il dissesto rischia di tradursi nella chiusura di servizi essenziali per i cittadini catanesi, nell’aumento delle già alte tariffe, nella perdita di posti di lavoro in una realtà già aggredita dalla crisi. Chiediamo quindi interventi urgenti a Musumeci ed al Governo nazionale e una consapevolezza sulla gravità della situazione che, ad oggi, pare assente.”