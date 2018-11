Inserita in Cultura il 08/11/2018 da Direttore Marsala - Donazione dell´opera Respiro, vento - Proroga della mostra di Ignazio Moncada In arrivo la donazione di un’opera per la collezione permanente della Pinacoteca



Marsala (Tp) – A Marsala è prorogata fino a domenica 11 novembre la mostra “Ignazio Moncada. Attraverso il colore”, la grande e articolata antologica in corso al Convento del Carmine dallo scorso mese di giugno. A cura di Sergio Troisi, la mostra è promossa e organizzata dall’Ente Mostra di Pittura “Città di Marsala” in collaborazione con l’Archivio Ignazio Moncada.

A siglare l’esposizione di Ignazio Moncada (Palermo 1932 – Milano 2012) a Marsala sarà la donazione da parte del figlio Ruggero, di un’opera che entrerà a far parte della collezione della Pinacoteca Civica di Marsala, riunita a Palazzo Grignani. “Si tratta – spiega Troisi - di “Respiro, vento”, opera del 1993 che accoglie il senso di movimento e ambiente che già caratterizzava le serie “I segni del vento” e “Alesa”. Così come i tracciati segnici dei “Ballabili” e delle “Differenze”. Tutte opere degli anni Ottanta: un intreccio di segni e colori che anima la superficie, una trama mobile increspata da una felice leggerezza musicale che sembra già avvertire quei motivi ornamentali ispirati dalle stoffe africane che, alla fine del decennio, daranno vita all’ultima serie dell’artista, ispirata dalle figure del mito”.

