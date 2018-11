Inserita in Sport il 08/11/2018 da Direttore Pall.Trapani: Domani conferenza stampa 08/11/2018 Domani, venerdì 9 novembre, alle ore 17.00, presso la sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad, in preparazione alla sfida contro Cassino di domenica alle 18.00, si svolgerà la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente in vista della settima giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest.

Si invitano ad intervenire tutti i giornalisti di tv, radio, carta stampata e web.

Per tutti i tifosi, sarà possibile vedere la diretta streaming della conferenza sulla nostra pagina facebook ufficiale.

Dichiarazioni

Federico Miaschi (2B Control Trapani): “Nonostante la sconfitta subita domenica scorsa, abbiamo affrontato questi giorni di allenamento nel modo giusto, con buona intensità e concentrazione. Siamo una squadra in crescita e contro Cassino dovremo dimostrare i progressi compiuti fino ad oggi. Loro arriveranno con la cattiveria di chi non ha ancora vinto una partita ma noi dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo per 40 minuti, riducendo al minimo gli errori e le distrazioni”.