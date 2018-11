Inserita in Sport il 08/11/2018 da Direttore Calcio giovanile: Tornei: Chiuso a Terrasini il X Memorial Renzo Lo Piccolo 7 NOVEMBRE 2018 TERRASINI (PA). Con una settimana di ritardo si è chiusa la 10^ edizione del Memorial Renzo Lo Piccolo, lo stop è stato causato del maltempo che è imperversato nella Sicilia Occidentale. La manifestazione giovanile ancora una volta diretta dai fischietti dell┤ASA Palermo di Salvo Cottone, ha visto divertenti incontri, bei gesti tecnici e soprattutto tanto fairplay, qualità che ancora oggi manca a qualche adulto seduto sugli spalti.

Quattro vincitrici diverse per le altrettante categorie in gara, dove l┤Accademia Sport Trapani ha centrato tre finali su quattro. Belli tutti gli epiloghi, due dei quali la classe 2008 e 2011, sono occorsi i calci di rigori per stabilire la vincitrice.

Alle premiazioni ha presenziato la signora Eleonora Cucinella, la moglie di Renzo Lo Piccolo.

Queste le classifiche finali:

2008: 1░ Renzo Lo Piccolo Terrasini - 2░ Accademia Sport Trapani 2009: 1░ Libertas Borgetto - 2░ Kick Off Trapani 2010: 1░ Sc Costa Gaia Adelkam - 2░ Accademia Sport Trapani 2011: 1░ Accademia Sport Trapani - 2░ Sc Costa Gaia Adelkam