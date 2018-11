Inserita in Cronaca il 08/11/2018 da Direttore GATTI SEVIZIATI A MARSALA SCATTA LA TAGLIA AIDAA SUI RESPOSABILI Marsala (8 novembre 2018). Una taglia da 10.000 euro è stata offerta dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA a chi sarà in grado di fornire informazioni che portino all’individuazione ed alla condanna definitiva del responsabile o dei responsabili delle sevizie sui gatti di Marsala. AIDAA invita tutti coloro che hanno informazioni a telefonare all’associazione al 3479269949 ma prima ad andare dai carabinieri a formulare regolare denuncia. “Siamo indignati per quando accaduto a Marsala- ci dice Lorenzo Croce presidente AIDAA- serve il coraggio a due mani perchè chi sa parli e si mandi in carcere l’autore o gli autori di questa carneficina assurda”.

