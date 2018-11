Inserita in Cronaca il 06/11/2018 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Verifiche dei canali e dei corsi d’acqua “Verifiche dei canali e dei corsi d’acqua”: le ha chieste il sindaco, dopo quelle su ponti e viadotti. Richiesta anche la vigilanza edilizia agli uffici comunali “Nessun problema strutturale per il ponte sulla bretella autostradale”





“Eseguire con urgenza la verifica dei canali e dei corsi d’acqua ricadenti in tutto il territorio di Castellammare del Golfo ed eventualmente procedere alla pulizia degli stessi”. Il sindaco Nicola Rizzo ha scritto al Genio Civile di Trapani dopo “gli eventi calamitosi verificatisi negli ultimi giorni e che hanno segnato la nostra Regione” chiedendo che “venga eseguita con urgenza una verifica dei canali e dei corsi d’acqua ricadenti in tutto il territorio comunale”.

«La difficilissima situazione idrogeologica scaturita dalle recenti condizioni meteo avverse ci ha portati a tenere sotto controllo con estrema attenzione il nostro territorio nel quale si sono verificati danni ma -afferma il sindaco Nicola Rizzo-, per fortuna di natura estremamente inferiore ad altre aree, soprattutto pensando alle tragiche perdite di vite umane in alcune città. Esprimiamo vicinanza e solidarietà alle famiglie ed alle città tragicamente coinvolte e come per i fatti di Genova ho percepito una grande preoccupazione da parte dei cittadini ed anche per questo ho chiesto riscontro in tempi brevi. La verifica dei canali e dei corsi d’acqua con la conseguente pulizia, diventa necessaria al fine di evitare conseguenze nel caso di esondazioni come quelle che hanno riguardato il fiume San Bartolomeo e il torrente Guidaloca. Come istituzioni siamo chiamati a costruire condizioni di sicurezza idrogeologica e non accetteremo ritardi o verifiche superficiali al fine di garantire l’incolumità pubblica. Ho già chiesto alla sede centrale dell’Anas un monitoraggio delle condizioni di sicurezza di viadotti e ponti nel territorio -prosegue il sindaco Nicola Rizzo- e volevo rassicurare tutti i cittadini castellammaresi che abbiamo sollecitato un approfondito intervento straordinario di controllo ed anche la vigilanza edilizia agli uffici di nostra competenza, al fine di verificare l’eventuale presenza di immobili abusivi che possano rappresentare pericolo ed eventualmente predisporre gli opportuni atti consequenziali. Per quanto riguarda lo stato del ponte sul fiume San Bartolomeo e di quello sulla bretella autostradale sono state effettuate delle verifiche e al momento i tecnici dell’Anas ci hanno rassicurati verbalmente sull´assenza di problemi di natura strutturale. Nel caso del ponte sul San Bartolomeo si tratta di manutenzione che, secondo quanto riferitoci, sarà effettuata a breve. I tecnici ci hanno assicurato un controllo trimestrale dei ponti di loro competenza e dal canto nostro -conclude il sindaco Nicola Rizzo- continueremo a monitorare e sollecitare interventi».

Foto in allegato: immagine dello scorso anno del fiume San Bartolomeo